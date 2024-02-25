Силовики задержали четверых сотрудников компании, разрабатывающей ПО для удаленного управления рекламой

Провластный телеграм-канал «Книга Гу "База"» опубликовал видео о задержании четверых сотрудников IT-компании «Легион-104».

На камеру задержанные называют свои должности: замдиректора по производственным вопросам, менеджер по продажам, инженер-системотехник, специалист по продажам, и говорят , что участвовали в протестах 2020 года.

«Желавшие "перамен" плотно засели на местах», — написали авторы провластного канала.

«Легион-104» занимается разработкой ПО для удаленного управления рекламой через экраны, голографические образы, звук и другие механизмы.

24 февраля обращение Светланы Тихановской заметили на экранах в супермаркетах, метро и торговых центрах по всей стране. В нем говорилось о необходимости освободить политзаключенных и добиться перемен в Беларуси. Сообщалось, что акцию провело объединение экс-силовиков BELPOL.