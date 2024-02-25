Жену осужденного за комментарий о ГАИ оштрафовали за получение продуктовой помощи

Суд Орши и Оршанского района оштрафовал на 1 000 рублей жену осужденного на 2,5 года химии машиниста Артема Лешневского. Ее обвинили в получении безвозмездной помощи от «экстремистского формирования» (часть 2 статьи 24.15 КоАП), пишет «Віцебская Вясна».

Заседание состоялось 1 февраля, но о его результатах стало известно только сейчас. Правозащитники уточняют, что женщину судили за получение продуктов на сумму 1 157 рублей 11 копеек.

Кроме того, в суде заявили, что она передавала данные о муже представителям «экстремистского формирования». Речь может идти об инициативе INeedHelpBy, замечает «Вясна».

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2 февраля 2022 года машиниста и жителя Барани Артема Лешневского приговорили к 2,5 годам химии за оскорбление представителя власти. Обвинение посчитало, что Лешневский комментарием в интернете оскорбил сотрудника ГАИ.

В ноябре 2022, во время отбывания наказания, его арестовали на 6 суток. По какой статье — неизвестно.