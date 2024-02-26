Осужденного на 5,5 лет колонии тракториста вновь обвиняют в злостном неповиновении администрации

Осужденного на 5,5 лет колонии тракториста Олега Рубца вновь обвиняют по статье о злостном неповиновении администрации (статья 411 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Рассмотрение его дела назначено на 27 февраля.

30 апреля 2021 года суд Московского района Бреста признал виновными 14 фигурантов дела о «массовых беспорядках» в Пинске (часть 2 статьи 293 УК). Олега Рубца приговорили к 5,5 годам усиленного режима.

В мае 2022 года его судили по статье о злостном неповиновении, тогда судья перевела его на тюремный режим сроком на 3 года. По информации правозащитников, за последний год он провел в ШИЗО больше чем 200 суток.