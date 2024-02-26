Польша построит электронные шлагбаумы на приграничных реках с Беларусью

Пограничная служба Польши подписала контракт на строительство электронных шлагбаумов на реках Буг, Свислочь и Источанка, сообщает пресс-служба ведомства.

Общая сумма работ составит более 364 млн злотых.На Буге электронный шлагбаум планируют построить длиной около 172 километров. Он будет включать в себя около 1800 камерных стоек, 4500 камер «день-ночь» и тепловизоров, а также специальных датчиков.

Электронный барьер на реках Свислочь и Источанка составит длину около 47 километров. Там разместят около 500 камер с тысячами камер «день-ночь».

Барьеры планируют построить в течение 10-12 месяцев.