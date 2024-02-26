Беларуса и россиянина обвиняют по статьям об агентурной деятельности, теракте, измене государству и разжигании вражды

Фигурантов дела о «подготовке диверсий в Гродно» беларуса Вадима Паценко и россиянина Алексея Куликова обвиняют по статьям об агентурной деятельности (статья 358-1 УК), теракте и акте международного терроризма (часть 3 статьи 289 УК и часть 3 статьи 126 УК), измене государству (часть 1 статьи 356 УК) и разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), сообщает «Гарадзенская праваабарона».

26 февраля их дело начал рассматривать судья Гродненского областного суда Валерий Романовский.

Паценко задержали 3 марта 2023 года. Куликова — 26 февраля. По версии КГБ, россиянин по «заданию украинских спецслужб» фотографировал гродненкий военкомат, военную часть, нефтебазу и генконсульство РФ. Паценко должен был с помощью дрона и взрывчатки взорвать нефтебазу.