Суд приговорил музыканта группы «Минимум Дистанции» к 3 годам домашней химии

Суд приговорил музыканта группы «Минимум Дистанции» Женю Шума к 3 годам домашней химии. Видео с ним опубликовал провластный телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА»». По какой статье судили музыканта и когда это произошло, неизвестно.

«После выхода на свободу я решил снова обратиться с явкой с повинной в органы внутренних дел, так как мною были совершены донаты, финансирующие экстремистскую деятельность», — называет Шум причину записи нового видео.

В январе 2024 года силовики опубликовали видео с музыкантом. В нем он рассказывал, что после выборов офис релоцировал его в Украину. С началом полномасштабной войны музыкант уехал в Польшу. Там он жил до окончания рабочей визы, которую отказались продлить.