В Могилеве за видео с участка для голосования задержали художницу‑керамистку

В Могилеве за фото с участка для голосования задержали художницу‑керамистку Елену Карпенко, фрагмент видео с ней опубликовал провластный телеграм-канал «Острая терка».

Авторы канала утверждают, что Елена пришла на участок для голосования после его закрытия, попыталась войти и сняла это на видео, после чего «отправила видео в экстремистский телеграм-канал». Сама девушка в опубликованном фрагменте видео говорит, что отправила видео подруге, которая живет за границей.

Что сейчас с Еленой Карпенко и в каком она статусе — неизвестно.