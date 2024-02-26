Умер экс‑депутат Верховного совета Николай Лобко

После тяжелой продолжительной болезни умер экс-депутат Верховного совета и мэр Барановичей Николай Лобко, пишет местное издание «Наш край».

Николай Лобко умер 22 февраля, ему было 75 лет.

Родился 5 мая 1948 года в деревне Клепачи Несвижского района Минской области. В Барановичах получил образование, первую специальность. Закончил техникум легкой промышленности и в 1967 году начал работать слесарем Барановичского хлопчатобумажного комбината, после чего был помощником мастера, мастером, страшим инженером, начал партийную карьеру — стал секретарем партийной организации ткацкого производства.

В 1988 году Николай Лобко был назначен председателем Барановичского горисполкома и городского Совета народных депутатов. На посту мэра он находился до 1996 года.

С конца 80-х был депутатом Верховного Совета БССР. Как отмечает «Наша Ніва», в августе 1991 года по всему пакету законопроектов О Независимости Беларуси Николай Лобко голосовал «За». В некрологе районки об этом факте не вспоминают.