Евросоюз на год продлил санкции против Лукашенко

Евросоюз продлил ограничительные меры против Александра Лукашенко и его окружения до 28 февраля 2025 года. Об этом сказано на сайте Совета Европы.

Такое решение приняли с учетом продолжающихся репрессий в Беларуси и ухудшающимися правами человека в стране. Также на продление санкций повлияла и война России с Украиной.

С августа 2020 года ЕС ввел несколько раундов индивидуальных и секторальных санкций. На данный момент в списке числятся 233 физических лица, включая Александра Лукашенко, и 37 юридических лиц.

23 февраля ЕС ввел санкции против параолимпийца Алексея Талая и председателя беларуского Красного Креста Дмитрия Шевцова. Также в санкционный список попали ОАО «Пеленг», 2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения и его директор Валерий Шатило, Оршанский авиаремонтный завод и его гендиректор Павел Случак.