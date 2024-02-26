Жену политзаключенного Максима Сергеенко, задержанную по уголовному делу, осудили за помощь от INeedHelp

Жену политзаключенного Максима Сергеенко Алесю, задержанную по уголовному делу, осудили за помощь, полученную от инициативы INeedHelp, пишет MAYDAY.

По информации правозащитников, беларуску судили 21 февраля в суде Октябрьского района Могилева. О результатах суда неизвестно.

Алесю Сергеенко задержали в конце января. Она находится в СИЗО по уголовному делу, какому точно — неизвестно. У девушки двое детей, им 3 и 16 лет.

Муж задержанной Максим Сергеенко — фигурант «дела кукол», приговоренный к 3 годам колонии в 2021 году. Его и других обвиняемых по делу признали виновными в изготовлении шести ростовых кукол «с циничными надписями и изображениями» высших служебных лиц и публикации фото кукол в интернете.

Максим должен выйти на свободу 29 февраля.