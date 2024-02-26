В Беларуси появился новый производитель сигарет; один из учредителей — сотрудник «Табак‑инвеста»

В Беларуси появился новый производитель сигарет: компания «Сентони ПРО». Один из учредителей — сотрудник «Табак-инвеста» Сергей Карпович, пишет «Бюро».

По информации издания, компанию создали в декабре 2023 года. Владеют ей Сергей Карпович и ООО «Строй-АнДи».

Карпович — сотрудник компании «Табак-Инвест», принадлежащией приближенному к Лукашенко бизнесмену Павлу Топузидису. «Строй-АнДи» принадлежит Андрею Пискареву. Он работал на бизнесмена Юрия Чижа, а также был партнером Дмитрия Алексина — еще одного приближенного к Лукашенко предпринимателя.