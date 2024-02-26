Суд приговорил фитнес‑тренера Александра Якуту к 2,5 годам домашней химии

22 декабря 2023 года суд Советского района Минска приговорил фитнес-тренера Александра Якуту к 2,5 годам домашней химии, сообщает правозащитный центр «Вясна». Известно о приговоре стало спустя 2 месяца.

По информации правозащитников, мужчину обвинили в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК) из-за выхода на проезжую часть во время одной из протестных акций в Минске. В марше он участвовал в образе шотландского викинга.

О его задержании стало известно в ноябре 2023 года. На видео силовиков на задержанного были надеты наручники и японская остроконечная шляпа.