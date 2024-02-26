КГБ признал ютуб-канал Сергея Бульбы и «Вирус Свободы» «экстремистскими формированиями»

КГБ признал ютуб-канал Сергея Бульбы и проект «Вирус Свободы» «экстремистскими формированиями». Обновленый список опубликован на сайте МВД.

В «экстремистское формирование» «Беларусь 2.0» включены телеграм-канал «Белы легіён» и приписаны двое человек — Сергей Бульба и Евгений Казакевич.

В формирование «Вирус свободы» включены телеграм-каналы «Осторожно Вирус», «Вирус Свободы», «Osint Феникс», бот канала и ютуб канал «Осторожно Вирус». К формированию приписаны двое человек Виталий Кондратенко и Петр Лысак.