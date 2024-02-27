Суд в Минске приговорил подростка к 10 годам воспитательной колонии по «наркотической» статье

Суд Фрунзенского района Минска приговорил подростка 2007 года рождения к 10 годам воспитательной колонии по статье о незаконном хранении, перевозке или сбыте наркотических веществ, совершенном организованной группой (часть 4 статьи 328 УК), пишет пресс-служба Верховного суда.

По версии обвинения, подросток, «являясь участником организованной группы», получил альфа-PVP «в крупном размере» (4,18 грамма).

Это вещество он хранил при себе и перевозил на транспорте по Минску и Минской области.

Обвиняемый во время судебного заседания отрицал, что участвовал в составе организованной группы.