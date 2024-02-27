Водительские права теперь будут выдавать сроком на 20 лет

Водительское удостоверение теперь будут выдавать сроком на 20 лет, такие изменения предусматривает Указ Лукашенко №55 от 16 февраля 2024 года.

Ранее водительское удостоверение выдавалось на 10 лет.

Кроме того, указ уменьшает сроки регистрации транспорта в ГАИ (с 10 до семи рабочих дней) и сроки выдачи водительского удостоверения (с пяти до трех рабочих дней).

Также изменен порядок выдачи разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Теперь при этой процедуре не будут нужны водительские права и страховое свидетельство.

Разрешение на допуск к участию в дорожном движении машин, с года выпуска которых прошло менее трех лет, будет выдаваться сроком на три года.