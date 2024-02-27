Литва проверит более 18 тысяч беларусов, получивших ВНЖ

Литва проверит беларусов, получивших ВНЖ в стране по работе до введенных в 2022 году проверок и ограничений, пишет Delfi. Им нужно будет ответить на несколько вопросов специальной анкеты.

Такую же анкету заполняют и приезжающие сейчас в страну беларусы и россияне. Вопросы в ней касаются, в том числе, отношения к войне России против Украины.

«Мы займемся проверкой всех беларусов, которые получили вид на жительство в Литве по работе до того, как начали использовать вопросник. В Литве таких беларусов около 18 000, до 20 000», — цитирует издание главу миграционного департамента страны Эвелину Гудзинскайте.

По ее словам, если появится негативная информация о человеке, то миграционные службы будет обращаться в Департамент госбезопасности (ДГБ). Дальнейшие действия будут зависеть от выводов ДГБ.

«Незаполнение вопросника будет расцениваться не в пользу лица. Ответы также будут оценены. Если в ответах будет найдена отрицательная информация, будем консультироваться с ДГБ. Если ДГБ укажет, что человек представляет угрозу нацбезопасности, то такого человека лишат вида на жительство», — заявила Гудзинскайте.

В прошлом году Литва не пустила в страну 600 человек из-за угрозы национальной безопасности. У 411 беларусов аннулировали ВНЖ, а 562 гражданина нашей страны получили отказ в получении временного вида на жительство.