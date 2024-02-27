Парень 23-летней беларуски, которую изнасиловали в центре Варшавы, открыл сбор денег на ее лечение. Средства собирают на польской платформе Pomagam.

Целью сбора парень указывает 800 тысяч злотых. «К сожалению, врачи дают неутешительный прогноз… и вероятно потребуется очень длительная реабилитация… Исходя из этого, прошу финансовой поддержки, чтобы была возможность оперативно выполнять все-все, что требуется для спасения моей любимой», — написал он.

Парень уточнил, что беларуска находится в Польше как беженка, является сиротой. На странице сбора он также попросил откликнуться беларуских врачей в Польше, которые могут чем-то помочь пострадавшей.

Варшавская полиция нашла тело девушки на лестничной клетке дома №47 на улице Żurawiа без сознания и с признаками удушения 25 февраля. Молодого человека, подозреваемого в нападении, задержали около 18.30 того же дня в квартире в варшавском районе Mokotów.

Как писал MOST, после нападения он сделал покупки в магазине недалеко от места преступления, сел в трамвай и уехал.