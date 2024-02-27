Силовики задержали беларуску за комментарии, написанные с 2020 по 2022 год

Силовики задержали беларуску за комментарии в телеграм-чатах, видео с ней опубликовал провластный канал «Книга ГУ "База"».
На видео задержанная беларуска говорит, что с 2020 по 2022 год писала «плохие комментарии в экстремистские каналы в адрес сотрудников милиции, прокуратуры и нашего президента».
В видео показаны скриншоты нескольких комментариев, написанные пользователем с ником «9»: «На главного картофельного лося возбудите уголовное дело, всем понятно, что этого его сценарий», «Не страна, а новинки...», «Этот судья-молокосос уже весь прогнил, а ведь еще вся жизнь впереди...».
По какой именно статье задержали беларуску, где она и в каком статусе — неизвестно.