Интерпол заблокировал доступ к данным беларуса, которого хотят экстрадировать из Сербии

Интерпол временно заблокировал в своей базе доступ к данным беларуского режиссера Андрея Гнета, задержанного в 2023 году в Сербии по запросу беларуских властей, пишет Deutsche Welle. Это значит, что страны-члены Интерпола не будут иметь доступ к данным режиссера в базе организации, пока не завершится проверка.

Назначенная проверка должна установить, насколько информация от беларуской стороны соответствует правилам и положениям Интерпола.

Как пишет издание, ранее адвокат Андрея Гнета Вадим Дроздов подавал запрос, чтобы вообще удалить о беларусе из базы в связи с тем, что его преследование мотивировано политически.

Андрей Гнет — беларусий режиссер и политический активист. Его считают соучредителем «Свободного объединения спортсменов SOS BY», признанным в Беларуси «экстремистским формированием».