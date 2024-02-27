Гомельчанину сообщили о смерти матери, а выдали тело чужой женщины

В Гомеле сыну сообщили о смерти матери, выдали тело, а на отпевании оказалось, что в гробу лежит другая женщина, пишет издание «Сильные новости». Оказалось, что в больнице перепутали фамилии пациентов.

Все случилось в 2021 году, однако известно об этом стало сейчас, после публикации решения суда Центрального района Гомеля. В суде рассмотрели иск сына к больнице о выплате компенсации и возмещении морального вреда.

Как пишет издание, 25 февраля 2021 года в одну из гомельских больниц доставили пожилую женщину. 27 февраля из больницы позвонили ее сыну и сообщили о смерти матери. Гомельчанин получил в отделе ЗАГСе свидетельство о смерти, после чего занялся организацией похорон, оплатив все услуги, в том числе и поминки в одном из кафе.

Похороны должны были состояться 1 марта. В то время в Беларуси действовали коронавирусные ограничения. Вероятно, по этой причине родственники и близкие лицо покойной увидели лишь непосредственного перед похоронами.



«В ходе отпевания были выявлены различия во внешности, после чего при обращении в госпиталь стало известно, что мать жива и находится в госпитале», — говорится в решении суда.

Гомельчанин просил суд возместить причиненный материальный вред в размере 1877 рублей. В эту сумму вошли стоимость похоронных принадлежностей и услуг по организации похорон.

Как сообщила в суде представитель истца, «приобретенные ритуальные принадлежности, продукты питания и порции для поминального стола были утилизированы по религиозным соображениям».

Моральный вред гомельчанин оценил в 20 тысяч рублей, еще 176 рублей он просил взыскать как судебные расходы, понесенные им при рассмотрении гражданского дела судом Советского района по иску об аннулировании записи акта о смерти мамы.

В итоге суд пришел к выводу о том, что мужчине был нанесен и материальный, и моральный вред. С больницы в его пользу было взыскано 1701,36 рублей в счет возмещения материального вреда и 5000 рублей в счет материальной компенсации морального вреда. Еще по 196 рублей было взыскано в пользу гомельчанина с медиков и администрации Советского района за понесенные судебные расходы.

В мотивировочной части решения суда кратко объяснили, как случилась ошибка:

«Материалами служебного расследования УЗ «Г.» установлено, что в связи с транспортировкой пациентов без медицинской документации работниками учреждения здравоохранения перепутаны фамилии пациентов, что повлекло ошибочное сообщение 27 февраля 2021 года истцу, являющемуся сыном К., о ее смерти. В связи с выявленными при оказании медицинской помощи нарушениями виновные работники учреждения здравоохранения привлечены к дисциплинарной ответственности», — говорится в решении.