ГПК: трое беларусов напали на пограничника и были задержаны

Трое беларусов запускали дрон и напали на гродненского пограничника, который хотел им помешать, пишет пресс-служба Госпогранкомитета. После нападения они уехали на машине, но позже были задержаны.

Как пишет ГПК, все случилось 10 февраля, а двое нападавших были задержаны 14 февраля, в их задержании на трассе М6 участвовали спецподразделение ГАИ «Дельта», сотрудники ОМОНа и пограничники. Третьего нападавшего задержали в деревне Василевичи Гродненского района.

В своем сообщении пресс-служба ГПК демонстрирует видео задержания беларусов, однако видео нападения на пограничника не показано.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о насилии в отношении должностного лица (часть 1 статьи 366 УК).

Один из задержанных находится в СИЗО тюрьмы №1 города Гродно, двое — под подпиской о невыезде.