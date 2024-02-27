«Радыё Рацыя»: осужденный на 18 лет колонии Владимир Гундарь пятый месяц находится в одиночной камере

Осужденный на 18 лет колонии по «делу Автуховича» Владимир Гундарь пятый месяц находится в одиночной камере, пишет «Радыё Рацыя» со ссылкой на его знакомых.

«Зараз яму выдаюць лекі і нават робяць уколы, што за тры гады не было ні разу ва ўсіх турмах. А так, настрой у яго цяжкі. Ён ужо каторы месяц у адзіночцы сядзіць. І яму ўжо цяжка, ён перажывае», — сказали они.

В октябре 2023 года Гундаря на 3 года перевели на тюремный режим, сейчас он находится в Могилевской тюрьме №4.

62-летний Владимир Гундарь — фигурант «дела Автуховича». Он имеет ивалидность второй группы из-за отсутствия одной ноги ниже колена.

В 2021 году суд приговорил его к 3 годам колонии по обвинению в насилии над следователем (часть 1 статьи 366 УК). В октябре 2022 года суд приговорил мужчину к 18 годам колонии. Судья признал Гундаря виновным в создании преступной организации (часть 1 статьи 285 УК) и покушении на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК).