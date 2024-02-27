Athletics Integrity Unit на 5 лет отстранил от работы бывшего тренера бегуньи Тимановской

Дисциплинарный трибунал (Athletics Integrity Unit) на 5 лет отстранил от работы бывшего тренера бегуньи Кристины Тимановской Юрия Моисевича за нарушение ее прав, передает Reform.by со ссылкой на саму организацию.

Трибунал решил, что Моисевич в Кодексе этики Международной ассоциации легкоатлетических федераций нарушил пункты о честности, достоинстве и защите репутации. Нарушения связаны с ситуацией на Олимпиаде-2020 в Токио, когда беларуская делегация вынуждала Тимановскую покинуть Японию.

«Это решение представляет собой значительный успех для прав спортсменов в легкой атлетике и является ясным сигналом того, что AIU сделает все возможное для защиты этих прав и основных ценностей спорта», — передало слова председателя AIU Дэвида Хаумана Reform.by.