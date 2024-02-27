Под экспортные ограничения США попала компания, причастная к блокировке интернета в Беларуси в 2020 году

США ввели экспортные ограничения в отношении компании Sandvine за поставку технологий правительству Египта, использующего их для «массового веб-мониторинга», цензуры и блокировке новостей, об этом говорится в письме Минторга на сайте официального журнала правительства США.

Как ранее со ссылкой на Bloomberg писало издание Reform.by, в Беларуси в 2020 году интернет также блокировали с использованием оборудования Sandvine. Когда об этом стало известно, компания заявила, что в ее продукты был добавлен «кастомный код», чтобы «помешать свободному обмену информацией во время беларуских выборов». В сентябре 2020 года Sandvine объявила о расторжении контракта с Беларусью.

Экспортные ограничения коснулись и филиалов компании в Швеции, Японии, ОАЭ, Индии и Малайзии.

Sandvine — канадская компания, которой владеет американская Francisco Partners.