В СК рассказали подробности дела четырех «спортиков» из Минска

Следственный комитет расследует дело в отношении четырех «спортиков» из Минска в возрасте от 17 до 22 лет, которые избили двух курьеров наркошопа, пишет пресс-служба ведомства.

Как пишет СК, «спортики» начали работать на наркошоп в начале апреля 2023 года. В первом случае их жертвой стал 39-летний курьер. «Спортики» подловили его около парка «Медвежино» в Минске, окружили, избили ногами и металлической битой, а также угрожали убить. После чего сняли «покаянное» видео, на котором заставили курьера извиняться за обман кураторов.

За это четверо «спортиков» получили 500 рублей. Кроме того, они забрали телефон курьера.

Избивали, отрезали палец, поджигали. В Беларуси задерживают коллекторов наркошопов, которые «наказывают» закладчиков

Второй жертвой стал 16-летний учащийся колледжа. Он пришел на поиски товара, но не нашел тайник. «Спортики» избили его ногами и палкой, заставили извиняться перед кураторами, забрали его мобильный телефон и личные вещи.

Молодые люди задержаны и находятся под стражей, возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном сбыте, приобретении, хранении наркотических веществ (часть 4 статьи 328 УК), истязании (части 1 и 2 статьи 154) УК), разбое (часть 3 статьи 207 УК), угрозе убийством (статья 186 УК).