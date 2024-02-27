В центре Варшавы изнасиловали и пытались задушить 23‑летнюю беларуску

23-летнюю беларуску изнасиловали и едва не задушили в центре Варшавы, ее тело без сознания с признаками удушения полиция нашла 25 февраля, пишет Mostmedia.io со ссылкой на Miejski Reporter и другие польские медиа. Девушку реанимировали и в критическом состоянии доставили в больницу.

Тело девушки было обнаружено на лестничной клетке дома №47 на улице Żurawiа.

Молодой человек, подозреваемый в нападении, задержан. Как пишет издание, после нападения он сделал покупки в магазине недалеко от места преступления, сел в трамвай и уехал. Около 18.30 того же дня его задержали в квартире в варшавском районе Mokotów.

Во вторник 27 февраля задержанного допросят и предъявят ему обвинения.