Суд в Украине рассмотрит дело против уроженца Беларуси и боевика «ЧВК Вагнер»

Прокуратура Ровенской области Украины передала в суд дело против уроженца Беларуси и боевика «ЧВК Вагнер», сообщила пресс-служба украинской прокуратуры.

Его обвиняют в диверсии и участии в террористической организации (часть 1 статьи 14, часть 2 статьи 131 и часть 1 статьи 258-3 УК Украины). Согласно материалам дела, его завербовали спецслужбы России и в январе он незаконно пересек границу с Украиной, чтобы совершить диверсию.

«Мужчина должен был установить GPS-трекеры на объектах критической инфраструктуры, чтобы ВС РФ получили точные координаты для дальнейшего нанесения ударов. Это привело бы к отключению энергии в Киеве и части Киевской области», — сказано в заявлении прокуратуры.

Уроженца Беларуси задержали в Ровенской области. При себе у него нашли оборудование для проведения диверсии и поддельный паспорт гражданина Украины.

Как утверждает пресс-служба прокуратуры, задержанный входил в несколько вооруженных формирований непризнанных «ЛДНР», а в 2023 году участвовал в боях у Бахмута в составе «ЧВК Вагнер». Сейчас он находится под стражей.

В феврале 2023 года СБУ сообщила о задержании беларуса, воевавшего в составе «ЧВК Вагнер». В ходе боев возле Бахмута он попал в украинский плен, после чего его обвинили в участии наемника в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях (часть 4 статьи 447 УК Украины).