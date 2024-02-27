Пастора Александра Зарецкого, задержанного за молитву об Украине, арестовали на 15 суток

В Новолукомле пастора Александра Зарецкого арестовали на 15 суток по статье о распространении «экстремистских материалов» (статья 19.11 КоАП), пишет «Хрысціянская візія».

О его задержании стало известно 23 февраля. Активисты уточняли, что причиной стала молитва об Украине — ее пастор прочитал на одном из богослужений.

По информации канала, Зарецкий и его община и раньше подвергались преследованию. В июле 2021 года у пастора прошел обыск. Весной 2023 года Зарецкого суммарно арестовали на 30 суток за лайки и комментарии «экстремистских ресурсов».