Осужденный на 10 лет Григорий Костусев: «прожить еще шесть лет выглядит сложной задачей»

Приговоренный к 10 годам председатель Партии БНФ Григорий Костусев написал письмо из тюрьмы, где поздравил свою жену с 44-й годовщиной брака, пишет «Радыё Свабода».

«Праз шэсьць гадоў будзе 50 гадоў нашага супольнага жыцьця. Я раней усё думаў шмат аб гэтай даце. Хацеў бы сабраць кучу гасьцей і адзначыць з размахам. Але зараз, на жаль, погляды сталі больш пэсымістычнымі. Аптымізму паменшала, бо пражыць яшчэ шэсьць гадоў выглядае складанай задачай», — пишет в письме Костусев.

Григория Костусева осудили на 10 лет лишения свободы по делу о «захвате власти» в сентябре 2022 года. 15 января прошло судебное заседание по смене режима для заключенного. Костусеву ужесточили наказание — его переведут в тюрьму.