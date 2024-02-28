Силовики опубликовали видео с отцом беларуского добровольца Дениса Урбановича

Силовики опубликовали видео с отцом лидера «Молодого фронта» Дениса Урбановича, который сейчас воюет на стороне Украины в составе полка Кастуся Калиновского. Ролик у себя разместил близкий к силовикам телеграм-канал «Книга ГУ"БАЗА"».

На камеру мужчина призывает сына уехать из Украины обратно в Беларусь.

«Украинцы остаются, пускай остаются. Беларусам надо уходить оттуда. Давно надо. Их много, 45 миллионов, пускай наводят порядок. А нам тут на родине надо порядок наводить», — говорит отец Урбановича.

Также на камеру отец добровольца предупреждает, что его в Беларуси ждет срок.

«Тебя, может, не расстреляют тут. Но 10 лет отсидишь. Много людей перебил там? Ну сходи в костел или церковь», — завершает обращение отец беларуса.

Кто записал ролик и как он попал к силовикам, неизвестно.