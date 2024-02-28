Силовики вломились в квартиру гомельской психологине Алле Мартинович

Провластный телеграм-канал «Ближе к звёздам. Гомель» опубликовал видео где, по утверждению авторов канала, силовики взломали дверь в квартиру гомельской психологине Алле Мартинович.

Авторы канала подписали ролик «Квартирный вопрос с ГУБОПиК». В ролике показывают, как силовики ломают дверь при помощи специального инструмента и кувалды. Затем идет нарезка кадров с интерьером квартиры в бело-красных цветах. После — фотографии беспорядка, который сделали силовики проводя обыск.

«Все разбурено». Беларуские силовики демонстративно громят квартиры при обыске

Алла Мартинович была вынуждена уехать из Беларуси из-за политического преследования. Мартинович ведет свой ютуб-канал, где призывает беларусов к забастовке, остановке российских войск и участию беларуской армии в полномасштабной войне в Украине на стороне России.

В 2022 году силовики задержали дочь писихологини — Ксению.