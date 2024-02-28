Бывшую главу стачкома «Нафтана» обвиняют по статье о разжигании вражды

Бывшую главу стачкома предприятия «Нафтан» Ольгу Бритикову обвинят в разжгании вражды (часть 1 статьи 130 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Витебского областного суда Галина Бондал начнет рассматривать дело Бритиковой 11 марта.

Бритикова проработала на заводе 16 лет. В 2022 году после того, как она сфотографировала бюллетень на референдуме, ее арестовывали 5 раз подряд на 15 суток. В ноябре ее арестовали вновь, по статье о нарушении порядка или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП), за рисунок с надписью «Нет войне» на странице в фейсбуке.

В 2022 году она провела под административным арестом 105 суток, после чего стало известно, что против нее завели уголовное дело. Ранее сообщалось, что женщину будут судить по статье о действиях против нацбезопасности (часть 2 стать 361 УК). В расписании суда этой статьи нет.