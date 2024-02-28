Минчанка поучаствовала в «спецоперации силовиков» и лишилась 15 000 рублей

Телефонные мошенники представились силовиками, уговорили минчанку поучаствовать в их «спецоперации» и обманули женщину на 15 000 рублей, пишет пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Жительнице Первомайского района в мессенджере позвонил мужчина, который представился сотрудником милиции и сообщил, что на ее имя мошенники взяли кредит. Чтобы этих мошенников разоблачить, женщина должна поучавствовать в «спецоперации» и взять еще один кредит и перевести все деньги на «специальный» счет.

Когда минчанка все это проделала, «милиционер» перестал выходить на связь.

Минские силовики завели на псевдомилиционеров уголовное дело за мошенничество.