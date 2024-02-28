Подозреваемого в изнасиловании беларуски в центре Варшавы арестовали на 3 месяца

Подозреваемого в изнасиловали и пытке задушить 25-летнюю беларуску арестовали на 3 месяца, пишет издание RMF24.pl.

Задержанным оказался 23-летний парень. Если его вину докажут, то парню грозит пожизненное заключение.

Издание с ссылкой на свои источники пишет, что задержанный признал свою вину.

25-летнюю беларуску изнасиловали и едва не задушили в центре Варшавы, ее тело без сознания с признаками удушения полиция нашла 25 февраля. Девушку реанимировали и в критическом состоянии доставили в больницу.

Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании. После нападения он сделал покупки в магазине недалеко от места преступления, сел в трамвай и уехал. Около 18.30 того же дня его задержали в квартире в варшавском районе Mokotów.

Парень 25-летней беларуски, которую изнасиловали в центре Варшавы, открыл сбор денег на ее лечение. Средства собирают на польской платформе Pomagam.