Осужденную на 20 лет колонии по «делу Автуховича» Ольгу Майорову обвиняют в злостном неповиновении администрации (часть 2 статьи 411 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна».

5 марта ее дело рассмотрит суд Железнодорожного района Гомеля.

Ольгу Майорову приговорили к 20 годам колонии по «делу Автуховича». Всего активистку признали виновной по пяти статьям, в том числе в призывах к захвату — за модерирование телеграм-канала Николая Автуховича «ДаВолi!», авторы которого, по версии обвинения, своими постами способствовали «формированию негативного отношения» к силовикам.

В сентябре 2022 года Майорову поместили в карцер.