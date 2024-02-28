Депутаты приняли законопроект о призыве в армию по СМС

Депутаты приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности», пишет пресс-служба Палаты представителей. Он предусматривает возможность рассылки повесток при помощи СМС.

В законопроекте предусмотрен новый вид повестки — по смс: «Граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат (обособленное подразделение), управление Комитета государственной безопасности по области посредством SMS-сообщения».

Эсэмэской могут призвать в случае мобилизации, а также на мероприятия по мобилизационной подготовке. Операторы электросвязи будут обязаны проводить смс-рассылки по спискам от военкоматов и КГБ. Факта отправки будет достаточно, чтобы сообщение считалось юридически доставленным адресату.

В ноябре 2023 года начальник Генштаба Вооруженных сил Виктор Гулевич сообщил, что СМС, приходящие призывникам в мирное время, будут дополнительным способом уведомления и не заменят повестки. В военное время такие смс будут считать аналогом повестки. По словам Гулевича, в сообщении будут указываться отправитель, время и адрес, куда необходимо явиться военнообязанному.

Кроме того, операторам придется по запросу военкоматов или КГБ в недельный срок предоставлять сведения о номерах беларусов, состоящих на воинском учете. Сами же граждане должны будут сообщать в военкомат о смене личного номера телефона.

Также принятый законопроект предусматривает усиление ответственности за административные правонарушения против порядка приписки граждан к призывным участкам, призыва на воинскую службу и воинского учета.