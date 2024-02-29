В Минске прошли задержания адвокатов

В Минске задержали нескольких адвокатов, об этом со ссылкой на свои источники пишет издание «Наша Ніва», эту же информацию «Медиазоне» подтвердили и несколько адвокатов, находящихся не в Беларуси.

«Известно о задержании адвокатов. Часть отпущена. Кто-то остается под стражей. Можем также сказать , что задержание адвокатов — нарушение права на квалифицированную юридическую помощь. Реализация этого права невозможна без независимой адвокатуры, свободной от давления органов государственной безопасности на адвокатов», — рассказала «Медиазоне» Мария Колесова-Гудилина, президентка Беларусской ассоциации адвокатов прав человека.

По информации «Нашай Нівы», к адвокатам приходили сотрудники КГБ. Это подтверждают и источники «Медиазоны».