После 15 суток ареста на свободу вышел 74‑летний активист из Микашевич

74-летний активист из Микашевич Анатолий Прищик вышел на свободу после 15 суток ареста, пишет «Вясна».

По информации сына активиста Виталия, мужчина отбывал арест в лунинецком ИВС. Постельных принадлежностей ему не выдали, спал в одежде на железных нарах. Передачу от дочери не приняли. Сотрудники ИВС взяли только очки и таблетки.

Ночью активиста вместе с другими «политическими» поднимали, чтобы те выкрикнули статью, по которой арестованы. После освобождения Прищик должен заплатить за содержание в ИВС 300 рублей, почти половину пенсии.

Анатолия Прищика задержали 12 февраля у подъезда собственного дома. Арестовали беларуса за лайки в «Одноклассниках» под постами о Светлане Тихановской. Суд не принял во внимание медицинские заключения о тяжелых заболеваниях активиста: онкологии и проблемах с сердцем.