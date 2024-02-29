Работника БМЗ, которого обещали отпустить, приговорили к году колонии за разжигание вражды

28 февраля Гомельский областной суд приговорил экс-сотрудника металлургического завода в Жлобине Дмитрия Щербину к одному году колонии по статье о разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), пишет гомельская «Вясна».

Щербину задержали в октябре 2023 года. Его обвиняли в оскорбительных комментариях в соцсетях.

«После откровенной беседы с сотрудниками правоохранительных органов и четкой оценки своих действий он может спокойно жить и работать. Так что милиция используют не только силовые методы, но и разговоры по душам. Палку никто не перегибает», — писали тогда авторы провластного канала о его задержании.