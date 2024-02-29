Дальнобойщика, взорвавшего петарду возле военной техники, осудили на 5 лет колонии за участие в «экстремистском формировании»

Минский городской суд приговорил водителя-международника Андрея Бурака к пяти годам колонии по статье об участии в «экстремистском формировании» (часть 3 статьи 361-1 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Андрей Бурак был задержан в мае 2023 года после того, как на трассе М5 бросил в сторону колонны военной техники, как писал тогда СК, «неустановленный предмет, изготовленный из пиротехнических изделий». Дальнобойщик пытался уехать с места происшествия, но его автомобиль заблокировали, а самого его задержали.

Следователи утверждали, что кабина авто водителя была обклеена «экстремистской символикой», при этом в видео, которое опубликовало ведомство, показан стикер с гербом «Погоня» и надписью «Беларусь», а также логотип немецкой группы Rammstein в виде орла и креста. В телефоне водителя нашли подписки на телеграм-каналы, признанные беларускими властями «экстремистскими».

Изначально Андрея Бурака обвиняли в злостном хулиганстве (часть 3 статьи 339 УК). Затем, как пишут правозащитники, во время следствия добавилась статья об участии в «экстремистском формировании». В приговоре статьи о хулиганстве уже не было.