MAYDAY.TEAM: в Бресте умер 44‑летний полковник милиции, отвечавший за кибербезопасность

В Бресте умер 44-летний начальник Управления по противодействию киберпреступности Брестского УВД, полковник Андрей Глинский, пишет правозащитный проект MAYDAY.TEAM.

Глинский умер 4 месяца назад, однако известно об этом журналистам стало только сейчас.

Как пишут правозащитники, в должность он вступил летом 2022 года, а всего в милиции проработал 20 лет.

По информации MAYDAY.TEAM, Глинский специализировался на делах, связанных с хищением с помощью фишинга. Кроме того, он читал лекции о «кибертерроризме» в Брестском госуниверситете.

В последний год его подразделение занималось беларусами, которые осуществляли незаконные операции с криптовалютой. Как пишут правозащитники, в некоторых случаях суммы конфискаций по решению силовиков составляли более полумиллиона долларов.