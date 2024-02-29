Прокуратура нашла три «экстремистские» книжки в интернет‑магазинах

Прокуратура Московского района Минска на сайтах трех интернет-магазинов нашла в продаже три «экстремистские» книжки, сообщает пресс-служба ведомства.

Работники прокуратуры обнаружили в продаже книги Владимира Бешанова «Год 1942 — «учебный» и Виктора Суворова «Тень Победы», признанные «экстремистскими материалами».

Также на других сайтах сотрудники ведомства обнаружили в продаже книги Александра Белова «ВЕЛЕС — БОГ РУССОВ. Неизвестная история русского народа». В итоге заместитель прокурора потребовал убрать из продажи книги и их убрали.