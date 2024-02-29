Силовики задержали семейную пару из Фаниполя за участие в протестах в 2020 году

Силовики задержали семейную пару за участие в протестах в 2020 году, видео с ними опубликовал провластный канал «Книга ГУ "База"».

На видео задержанные стоят перед камерой в наручниках. Мужчина говорит, что вместе с женой принимал участие «в несанкционированном мероприятии, перекрыв движение на улице Брестской».

По какими статьям задержана семейная пара, и что с ними сейчас — неизвестно.

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Мужчина на видео говорит, что сейчас он с женой «находятся по пути в ИВС». Далее в видео показано, как пару ведут по коридору с решетками и ставят лицом к стенке. После монтажной склейки в ролике демонтируется «кормушка» в двери, в которую задержанный протягивает руки, и с него снимают наручники. Однако самого задержанного в этот момент не видно.