Витеблянина, который отсидел 2 года за оскорбление Лукашенко, судят за распространение «экстремизма»

Суд Октябрьского района Витебска рассматривают административное дело за распространение экстремизма (статья 19.11 КоАП) в отношении бывшего политзаключенного Андрея Гривы, на расписание судов обратил внимание телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».

Что стало причиной для административной статьи, неизвестно.

Гриву задержали в 2021 году. Суд признал мужчину виновным в оскорблении представителя власти (статья 369 УК), за то что он, якобы, оскорбил бывшего главу ГУБОПиК Николая Карпенкова, бывшего председателя ЦИК Лидию Ермошину, прокурорку Алину Касьянчик, военного Вадима Денисенко, Виктора Сташенко и прочих. В оскорблении судьи (статья 391 УК), за то что оскорбил судью суда Ленинского района города Минска Марину Запасник и судью суда Фрунзенского района города Минска Наталью Бугук. А также в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК).

Гриву осудили на 2 года колонии. Мужчина освободился летом 2023 года. Мужчина воспитывает ребенка-инвалида.