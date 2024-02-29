Родные погибших беларусов, воевавших в Украине на стороне России, вынуждены доказывать их смерть через суд

Нескольким родственникам погибших в войне России против Украины пришлось доказывать смерть своих близких через суд. Речь идет о беларусах, воевавших на стороне России. Примеры в банке данных судебных решений обнаружило издание «Флагшток».

В феврале 2023 года суд Речицкого района рассматривал гражданское дело по заявлению местной жительницы, в котором она просила установить факт смерти сына. Женщина пояснила, что органы ЗАГС отказали ей в совершении актовой записи о смерти, поскольку она не имеет надлежащих документов, подтверждающих смерть сына, а установление факта смерти необходимо, в частности, для получения пособия на погребение.



Женщина указала, что сын погиб «при выполнении специальной военной операции», и актовая запись о его смерти была совершена органом «Министерства юстиции Л. народной республики».



Однако это свидетельство о смерти «не подлежит легализации» (Беларусь официально не признал самопровозглашенные ЛНР и ДНР до их включения в состав РФ осенью 2023 года). Обратившейся пришлось доказывать факт смерти сына с помощью других документов, в том числе — выпиской из указа президента РФ о награждении погибшего беларуса посмертно медалью.



В итоге суд решил установить факт смерти мужчины, «умершего вследствие огнестрельных взрывных оскольчатых сквозных проникающих ранений головы, шеи, конечностей».



Еще один пример — из суда Светлогорского района. Туда в июле 2023 года обратился местный житель. Он указал, что в ДНР погиб его сын. Обстоятельства гибели суд не устанавливал.



После смерти сына открылось наследство, однако отец не смог его получить, так как «свидетельство о смерти сына выдано органом Минюста ЛНР, которая «является непризнанным государством, в связи с чем свидетельство о смерти, выданное государственными учреждениями непризнанного государства, не является документом, на основании которого нотариусом может быть выдано свидетельство о праве на наследство», говорится в материалах суда.

Суд, однако, все же установил факт смерти мужчины, рассмотрев и другие доказательства по делу «в совокупности».



Еще один случай разбирал суд Мозырского района в декабре 2023 года. Там рассматривали иск местной жительницы о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Но при разбирательстве выяснилось, что отец ребенка уехал в РФ, а позже в звании рядового пропал без вести «при выполнении задач в ходе специальной военной операции». В итоге исковое заявление мозырянки осталось без рассмотрения.