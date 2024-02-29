За два месяца 2024 года в Литву не пустили 275 беларусов, их посчитали угрозой национальной безопасности, пишет пресс-служба Пограничной службы Литвы.

В прошлом году Литва по этой же причине отказала во въезде 1734 беларусам.

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По информации пограничного ведомства, в последнее время поток беларуских граждан, приезжающих в Литву, увеличился на 50%. На автомобиле границу в 2023 году пересекли почти 3,9 миллиона человек, 66% из них — беларусы.

С 1 марта Литва закроет два КПП на границе с Беларусью: «Райгардас — Привалка» и «Лаворишкес — Котловка».