Певица Мерием Герасименко рассказала, что ее парня в 2022 году депортировали из‑за отказа давать показания против нее

Певица Мерием Герасименко рассказала, что ее парня в 2022 году избили и депортировали из‑за отказа давать показания против нее, подробностями она поделилась в инстаграме.

Как пишет Герасименко, летом 2022 года была задержана не только она, но и ее молодой человек Антон. Он, по словам певицы, был избит и 60 суток провел в изоляторе на Окрестина.

«Избивали Антона четыре представителя ГУБОПиК, закрыв в кабинете, до фиолетовых ног, посадив меня у двери, чтобы я слышала, как издеваются над человеком лишь за то, что он отказывается говорить ложный донос на меня и то, что он мой молодой человек», — написала Герасименко.

После ареста молодого человека певицы депортировали из Беларуси и запретили въезд в страну на 10 лет. Антон — гражданин России, в Беларуси он работал и имел вид на жительство.

«У этой истории счастливое продолжение. Он присылал мне письма в СИЗО, через друзей. Как только я вышла, мы знали, что обязательно встретимся несмотря ни на что, когда я завершу некоторые вопросы в Беларуси. Хоть у меня — химия и запрет на выезд из РБ. Мне уже было «море по колено», я ждала нужный час. Мы провели год на телефоне, выдержали все, было непросто. Но сейчас, спустя весь этот абсурдный период, держу крепко его руку и с уверенностью говорю, что я самый счастливый человек. 28.02.2024 я сказала ему "Да"», — написала певица.

В январе 2023 года суд приговорил Мерием Герасименко к 3 годам домашней химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). В январе 2024 она уехала из Беларуси.