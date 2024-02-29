В Гродно мужчину арестовали на 10 суток за возложенные цветы и портрет Навального у российского консульства

20 февраля суд Ленинского района Гродно арестовал мужчину на 10 суток за то, что тот пришел к российскому консульству и возложил цветы и портрет политика Алексея Навального, пишет Hrodna.Life со ссылкой на банк судебных решений.

Мужчину признали виновным в несанкционированном пикетировании (часть 1 статьи 24.23 КоАП). Согласно постановлению суда, после возложения цветов и портрета, он их сфотографировал.

На суде задержанный признал свою вину. Известно, что мужчина живет в России.

Политик Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии в возрасте 47 лет.