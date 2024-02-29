Силовики задержали трех человек за подписки в телеграме и «Одноклассниках»

Силовики задержали трех человек за лайки и подписки в телеграме и «Одноклассниках», видео с ними опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал «Шестой регион».

Один из задержанных, одетый в рабочую форму, говорит на камеру, что задержан из-за лайков и подписок на «экстремистские группы» в «Одноклассниках».

Второй задержанный говорит на видео, что с 2020 по 2023 год лайкал и репостил «экстремистские каналы» в «Одноклассниках» и сейчас он «задержан на 10 суток». «Медиазона» нашла его страницу во «Вконтакте», там он подписан как Владимир Саплип.

Третий задержанный говорит на видео, что с 2020 года «был подписан на различные телеграм-каналы и ходил на митинги в городе Бобруйске». В соцсетях он подписан как Дмитрий Чернов.

По каким статьям задержаны мужчины, и что с ними сейчас — неизвестно. Авторы провластного канала, опубликовавшего видео, пишут о 15 сутках ареста.