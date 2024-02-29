МВД: больше 8 тысяч человек попросились на работу в милицию в 2023 году

В 2023 году трудоустроиться в милиции захотело более 8 000 человек, такие данные на пресс-конференции озвучил министр МВД Иван Кубраков, пишет «Белта».

По словам Кубракова, в силовых органах нет кадрового голода, а количество желающих работать в милиции объясняется «работой с молодежью».

«С учетом нашей работы с молодежью, патриотическими клубами мы видим, что только за 2023 год с заявлениями в органы внутренних дел обратились более 8 тыс. молодых людей. Да, 50% мы отказали, потому что считаем, что качество должно быть на самом высоком уровне, и мы не можем позволить, чтобы в органах внутренних дел служил случайный человек», — заявил Кубраков.

В Беларуси работает 135 военно-патриотических клубов МВД, в которых занимаются почти 5 тысяч человек.